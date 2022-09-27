6’lı masa kazanacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Kaybedersek ne yapacağız konusu hiç konuşuluyor mu?” sorusuna “Enteresan. Herkes ‘kesin kazanacağımız’ görüşünde. Biz kazanırız, kazanacağız.” cevabını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Armağan Çağlayan’ın “Zor Ama Yine de Sor” programına konuk oldu. Karamollaoğlu, “Kaybedersek ne yapacağız konusu hiç konuşuluyor mu?” sorusuna “Enteresan. Herkes ‘kesin kazanacağımız’ görüşünde. Biz kazanırız, kazanacağız.” cevabını verdi. 6’lı Masa’nın gündeminde kaybetme ihtimali olmadığını belirten Karamollaoğlu, “Kaybedersek... Şimdi bunu ne konuşacağız? Kaybettik, ne yapacağız? Oturup ağlayacağız. Bunun üzerinde bundan dolayı durulmuyor. Hiçbir zaman bu konu bizim gündemimize gelmedi.” Haber Merkezi

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