6’lı Masa’nın adayı kazanır

DP Lideri Uysal, “‘Asla Erdoğan’a oy vermem’ diyen, en iyimser anketlerde bile yüzde 55’ler gösterilirken, bu noktada ben Altılı Masa’nın ortak iradeyle göstereceği her adayın kazanacağı kanaatindeyim” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Kasım’da, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e göre yapılacak anayasal ve yasal değişiklik paketi ile arkasından gerçekleştirilecek Altılı Masa toplantısı için önümüzdeki hafta başından itibaren liderleri tek tek ziyaret edecek. DP lideri bu ziyaretler ve toplantı öncesi, BBC Türkçe’nin gündemine ilişkin sorularını cevapladı. Uysal, adaylık tartışmaları ile ilgili, “ kamuoyunun beklentisi ister istemez aday üzerinden değerlendiriyor ama ben muhalefetin en önemli gücünün adayla beraber bir kadroyu koyabilme yeteneği olduğu kanaatindeyim. Bu ülkenin insan kaynağı problemi yok. O noktada insanımızın beklentisini karşılayacak, Türkiye’nin, dış politikasından milli güvenliğine, terörle mücadelesinden ekonomiye olmak üzere her sahada güven verecek yönetecek bir kadroyu ortaya koyacak. Kati suretle iktidarın bile en lehine çıktığını varsaydığı kamuoyu yoklamalarındaki araştırmalara biz de bakıyoruz. “Asla Erdoğan’a oy vermem” diyen, en iyimser anketlerde bile yüzde 55’ler gösterilirken, bu noktada ben Altılı Masa’nın ortak iradeyle göstereceği her adayın kazanacağı kanaatindeyim” dedi.

Çok ince işçilik gerekiyor

“Altılı Masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partiler olarak metropollerde Cumhur İttifakı ile farkı açmanın bu seçim güvenliği ile ilgili en önemli faaliyet olduğu kanaatindeyim” diyen Uysal, şöyle devam etti: “Doğu, Güneydoğu’da, kolluk kuvvetleri eliyle geçen seçimlerin manipüle edildiği fikri hepimizde ortak kanaat. Çünkü bir siyasi parti ile rekabet etmiyoruz, adeta devletle rekabet eder hale geldik.(...) en temel hedefimiz hem yürütmeyi, cumhurbaşkanlığını kazanmak hem de TBMM’de iktidarın bir mühendislik içeren seçim sistemi düzenlemesine karşı azami neticeyi alacak bir formül üretmek. O açıdan tüm siyasi partiler kendi hazırlığını yapıyor. Parti olarak biz de hazırlığımızı yapıyoruz.” ‘CHP’nin “bütün partiler tek siyasi parti çatısı altında ittifak yaparsa en yüksek milletvekili çıkarma” gibi bir formülü konuşulmuştu. Sizce nasıl bir ittifak modeli olmalı?’ sorusuna ise Uysal, “Şimdi yakın siyasi tarihimizde çok yerleşik olmayan pratikler bu seçimde olabilir, ihtimal dahilindedir. Yani her siyasi partinin her seçim çevresinde aday gösterildiği değil de, belki farklı seçim çevrelerinde farklı siyasi partilerin listelerinin olduğu, belki tek belki üç liste Onu bilemeyiz. Ama bütün bu formülasyon için çok ince işçilik yapmak lazım” cevabını verdi.