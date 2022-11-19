"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

6’lı Masa’nın adayı kazanır

19 Kasım 2022, Cumartesi 22:28
DP Lideri Uysal, “‘Asla Erdoğan’a oy vermem’ diyen, en iyimser anketlerde bile yüzde 55’ler gösterilirken, bu noktada ben Altılı Masa’nın ortak iradeyle göstereceği her adayın kazanacağı kanaatindeyim” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Kasım’da, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e göre yapılacak anayasal ve yasal değişiklik paketi ile arkasından gerçekleştirilecek Altılı Masa toplantısı için önümüzdeki hafta başından itibaren liderleri tek tek ziyaret edecek. DP lideri bu ziyaretler ve toplantı öncesi, BBC Türkçe’nin gündemine ilişkin sorularını cevapladı. Uysal, adaylık tartışmaları ile ilgili, “ kamuoyunun beklentisi ister istemez aday üzerinden değerlendiriyor ama ben muhalefetin en önemli gücünün adayla beraber bir kadroyu koyabilme yeteneği olduğu kanaatindeyim. Bu ülkenin insan kaynağı problemi yok. O noktada insanımızın beklentisini karşılayacak, Türkiye’nin,  dış politikasından milli güvenliğine, terörle mücadelesinden ekonomiye olmak üzere her sahada güven verecek yönetecek bir kadroyu ortaya koyacak. Kati suretle iktidarın bile en lehine çıktığını varsaydığı kamuoyu yoklamalarındaki araştırmalara biz de bakıyoruz. “Asla Erdoğan’a oy vermem” diyen,  en iyimser anketlerde bile yüzde 55’ler gösterilirken, bu noktada ben Altılı Masa’nın ortak iradeyle göstereceği her adayın kazanacağı kanaatindeyim” dedi.

Çok ince işçilik gerekiyor

“Altılı Masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partiler olarak metropollerde Cumhur İttifakı ile farkı açmanın bu seçim güvenliği ile ilgili en önemli faaliyet olduğu kanaatindeyim” diyen Uysal, şöyle devam etti: “Doğu, Güneydoğu’da, kolluk kuvvetleri eliyle geçen seçimlerin manipüle edildiği fikri hepimizde ortak kanaat. Çünkü bir siyasi parti ile rekabet etmiyoruz, adeta devletle rekabet eder hale geldik.(...) en temel hedefimiz hem yürütmeyi, cumhurbaşkanlığını kazanmak hem de TBMM’de iktidarın bir mühendislik içeren seçim sistemi düzenlemesine karşı azami neticeyi alacak bir formül üretmek. O açıdan tüm siyasi partiler kendi hazırlığını yapıyor. Parti olarak biz de hazırlığımızı yapıyoruz.” ‘CHP’nin “bütün partiler tek siyasi parti çatısı altında ittifak yaparsa en yüksek milletvekili çıkarma” gibi bir formülü konuşulmuştu. Sizce nasıl bir ittifak modeli olmalı?’ sorusuna ise Uysal, “Şimdi yakın siyasi tarihimizde çok yerleşik olmayan pratikler bu seçimde olabilir, ihtimal dahilindedir. Yani her siyasi partinin her seçim çevresinde aday gösterildiği değil de, belki farklı seçim çevrelerinde farklı siyasi partilerin listelerinin olduğu, belki tek belki üç liste Onu bilemeyiz. Ama bütün bu formülasyon için çok ince işçilik yapmak lazım” cevabını verdi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocukların da gündemi kriz ve yoksulluk

    6’lı Masa’nın adayı kazanır

    İki kişi daha gözaltına alındı

    Patronlara teşvik, işçilere kriz var

    Camide hutbe dinledi

    Sağlıkta şiddet dert olmaya devam ediyor

    İntibak düzenlemesi mutlaka yapılmalı

    Malezya sandık başında

    Musk'tan Twitter'da Trump anketi

    Kuzey Kore en fazla füzeyi bu yıl denedi

    Gökçeada'daki yangın kontrol altına alındı

    İsrail ile yakınlaşma tam gaz

    'Altılı Masa, Erdoğan’ın korkulu rüyası'

    Elysee Sarayı: Macron "espiri" yaptı

    "Sahte mezarlarla" Filistin mahallelerini Yahudileştirmek istiyorlar!

    FIFA, Dünya Kupası'nda statlarda ve çevresinde alkol satışını yasakladı

    Meteoroloji’den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı

    Almanya'daki kasırgada 50 evde ağır hasar oluştu

    ALES'e 170 bin 647 aday katılacak

    Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin yeni skandalları
    Sebahattin YAŞAR

    Eski hukukumuzun hakkı için
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bayram Yüksel Ağabey ve Ali Uçar
    Ahmet BATTAL

    Kaygan satıh milliyetçileri netleştiriyor
    Risale-i Nur'dan

    İman-ı ahiret hükmetmezse, hayat-ı şehriye zehirlenir
    Hasan KOÇ

    Hangi büyük adam?
    Cevher İLHAN

    ABD ile işbirliğinin karambola getirilmesi
    Orhan Ali YILMAZ

    Deliyiz, deli olmasına da...
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi'ni anlamaya doğru: Yedinci Deva
    Genel

    'Altılı Masa, Erdoğan’ın korkulu rüyası'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.