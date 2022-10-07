6’lı Masa’nın ilkelerine uygun

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili açıklamasını çok önemli bulduğunu ve bu teklifin altılı masanın temel misyonuna uygun olduğunu söyledi.

6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına destek geldi

Bir istismar kapısı daha kapanıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını çok önemli tarihi bir açıklama olarak değerlendirdim ve hemen destek beyan ettim: Bu aynı zamanda altılı masanın temel misyonuna uygun bir açıklamaydı. Çünkü 6’lı masanın Türk siyasetine yapacağı en büyük katkı iktidara gelmek değildir, iktidara bir şekilde gelinir. Ama bu fay hatlarını temsil eden siyasi akımların hemen hemen tüm temsilcilerinin bu masa etrafında buluşması ve bu tansiyonu düşürmek için irade sergilemesidir” ifadelerini kullandı.

Dün dünde kaldı

“Hem başörtüsü yasakları geri gelir 28 Şubat yasakları geri gelir diye kamuoyu oluşturacaksınız, hem de bunu tümüyle tarihe gömecek olan teklife mesafeli duracaksınız ve o kişinin geçmişte yaptıklarını ortaya koyacaksınız” diyen Davutoğlu, şunları söyledi: “Her siyasi liderle geçmişe dönük hesaplaşmaya girsek neler çıkar neler çıkar. Gerek var mı? Hazreti Mevlana’nın talebesi olarak kendimi addediyorum, Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şey söylemek lazım. Kılıçdaroğlu yeni bir şey söyledi, o yeni şeye yeni şeyle cevap vermek lazım. O bakımdan Erdoğan’ın konuşmasının bir kısmına, teklife olumlu baktığı kısmına odaklanmaya, bundan sonraki siyaseti için kutuplaşmaya değil vizyoner bakmaya davet ediyorum.”

Ankara - Anka