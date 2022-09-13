6’lı masa ortak akıl platformudur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın ortak platformu olduğunu belirterek, seçimlere tek adayla gidilmesini gerektiğini belirterek, “Kazanacak bir aday. Parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini vurgulayacak bir aday. Devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak. Millet İttifakı’nın adayı olacak. Olması gereken bu” dedi.

Foxtv’de canlı yayında gündemi değerlendiren Akşener, 6’lı masada çatlak olmadığını, İYİ Parti’nin masadan kalkmak gibi şeyin olmadığını, cumhurbaşkanı adayının kararını altılı masanın vereceğini belirterek, “Orası bir ortak akıl platformu. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı ifade ettim. Başbakan adayı olacağımı söyledim. Derdim parlamenter sisteme dikkat çekmekti. 2018’de muhalefeti destekleyen seçmenin önce aşırı bir mutluluk ve heyecan, ‘Birinci turda aldık’ dedi. Sonuçta Muharrem İnce, ben ve Temel Karamollaoğlu’nun oyunun Ekmeleddin İhsanoğlu bey kadar olması ‘eyvah yine kaybettik’ diyen bir seçmen kitlesinin bu ruh halinden çıkarılması için tek adayla gidilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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