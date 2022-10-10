6’lı masa ortak çalışma grubu toplandı

Altı siyasi parti genel başkanının, ortak politikalar üzerinde çalışmak üzere kurulmasını kararlaştırdığı “Ortak Çalışma Grubu” ilk toplantısını bugün, DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde yaptı.

Altı siyasi parti genel başkanının 2 Ekim tarihli toplantısında kurulmasına karar verilen “Ortak Çalışma Grubu” ilk toplantısını bugün yaptı. DEVA Partisi ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Altılı Masa’nın son toplantısı hakkında konuştu: Altı parti dokuz başlıkta ortak metinlerini oluşturacak, bu metinler cumhurbaşkanı adayının hükümet programına dönecek. Ankara - Anka

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