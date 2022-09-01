6’lı masa oya işler gibi çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’ya ilişkin “İğne ile oya yapar gibi dikkatli bir üslubumuz var. Dikkatle çalışıyoruz. Her adımın nasıl atılması gerektiği konusunda da özel çabalarımız var. Özel ekiplerimiz var. Üniversiteden hocalar destek veriyorlar. Bazen emekli bürokratlar, fiilen çalışan bürokratlar var. Onların da destekleri var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da Yenice köyünde Altılı Masa’yı anlattı. Kılıçdaroğlu, altı muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa’ya ilişkin “İğne ile oya yapar gibi dikkatli bir üslubumuz var. Dolayısıyla biz devlette liyakati sağladığımızda, devletin yönetiminde ahlakı sağladığımızda, israfı önlediğimizde, havadan para kazanmayı değil de emek harcayanlara yönelik olarak paranın kullanımını değiştirdiğinizde Türkiye’de her şey değişir. Güzellikler olur. Ben umutsuz değilim. Asla umutsuz olmadım” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Samsun’un Alaçam ilçesi Doyran köyünde çeltik üreticilerinin sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, çiftçilerin ardından Yenice köyünü ziyaret etti. Burada yurttaşlar Kılıçdaroğlu’nu kalabalık eşliğinde karşıladı. Kılıçdaroğlu köy kahvesinde manda yoğurdu ve gözleme yedi. AA

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