6’lı Masa sahaya iniyor

Altılı Masa kurmaylarının, güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik anayasa metnini açıkladıktan sonra ortak programlarla il il bu çalışmayı seçmenle paylaşacağı öğrenildi.

Partilerin yine Türkiye’nin farklı illerine yaptığı ziyaretlerle “hükümet sistemi-ekonomi ilişkisi” gibi konuları yurttaşlara anlatacağı ve masanın çözüm önerilerini sunacağı aktarıldı. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başörtüsü ve aile yapısıyla ilgili anayasa değişikliği ve referandum önerisinin de gündeme geldiği öğrenildi. Toplantıda liderlerin, “Erdoğan’ın referandumu seçimlere yönelik bir hamle olarak kullanmak istediğini değerlendirdiği” aktarıldı. Liderlerin, Erdoğan’ın anayasa değişikliği önerisiyle ilgili, “Şu an bile uymadığı anayasayı değiştirmeyi öneriyor. Bir maddeyi değiştirmek yerine, seçimden sonra biz Meclis çoğunluğunu alacağız ve halka anlattığımız metni uygulayacağız” dediği kaydedildi. Haber Merkezi

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