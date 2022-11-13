6’lı masa toplanıyor

İkinci tur görüşmelerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğindeki toplantıyla devam edecek olan 6’lı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini anayasaya uyarlamak için oluşturduğu Anayasal ve Yasal Çerçeve Hazırlık Komisyonu, çalışmalarını tamamladı.

Edinilen bilgiye göre, metin liderlere de sunuldu. Cumhuriyet’in haberine göre, “Liderlerin 28 Şubat’ta açıkladığı bildirinin anayasa maddelerine işlenmesi” şeklinde hazırlanan metinde, “başbakanlık ve müsteşarlıkların geri gelmesi, DPT benzeri bir kurumun kurulması, YÖK’ün kaldırılması” gibi başlıklar bulunuyor. Kurmaylar metnin bugünkü toplantıda açıklanabileceğini söylüyor. Haber Merkezi

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