6’lı masa ümit oldu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “6’lı masa milletin ümidi haline geldi. Siyasî partiler Türkiye’nin ortak paydasını teşkil etmek adına bir iddia ortaya koyuyor” dedi.

Recep Gören - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6 siyasi parti genel başkanının katılacağı toplantının hazırlıklarının yapıldığını hatırlatarak, “6’lı masa milletin ümidi haline geldi. Farklı farklı geçmişleri, programları, iddiaları olan siyasi partiler Türkiye’nin ortak paydasını teşkil etmek adına bir iddia ortaya koyuyor. Bu açıdan çok kıymetli buluyoruz ” dedi.

Fox TV’nin canlı yayınına katılan Uysal, “Biz mesuliyetimizi müdrik bir şekilde yapıyoruz. Bu mücadelenin Türkiye’de kazası olmayacak. Aksi takdirde bugün demokrasiyi balkondan izliyoruz, bodrumdan izlenir hale gelir endişemiz var. Bu yüzden sorumluğumuzun gereğini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Omuz omuza mücadele veriyoruz

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Uysal, “İsmi fiiliyatta geçmeyen, tartışılmayan bir takım insanların isimlerini ortaya atarak, toplumsal enerjiyi boşaltmak, toplumsal muhalefetin beklentisini, zihnini bulandırmak adına bir takım faaliyetler var. Toplumun buna itibar etmemesini söylüyorum. Orada Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan’ı hedef aldığım gibi gösteriyorlar. Hiçbir şekilde hedef almışlığımız yok. Bu gidişata ilkesel olarak itiraz etmiş Sayın Babacan var. Kendisini darbeye maruz kalmış Sayın Davutoğlu da demokrasi, hukuk adalet tek adama karşı parlamenter demokrasinin yanında omuz omuza mücadele veriyoruz. Bu masayı Türk milletin bekası, geleceği, demokrasinin cumhuriyetimiz değerleri açısından çok önemli görüyoruz. Bu birlikteliği pekiştirmek, manipüle etmeye çalışanlara karşı orada bir takım sınırlar çizmeye gayret gösterdim. Bundan ibarettir” dedi.