6’lı masada 8 seçenek

24 Nisan’da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde yapılacak olan ‘yeni liderler zirvesi’ yaklaşırken, Millet İttifakı’nın seçime nasıl gireceği ve cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili formüller de netleşmeye başladı.

Gazeteduvar’ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir TV programında, kurmayları ve akademisyenlerin çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını, hazırlanan sekiz seçenekli çalışmayı 6’lı masaya sunacaklarını söylemişti. Detaylara göre, ‘tek adaylı ve sekiz seçenekli taslak’ farklı senaryolar yer alıyor.

İlk seçenekte, muhalefet blokundaki altı parti, Millet İttifakı yapısına dahil olacak ve tüm illerde seçime CHP ya da İYİ Parti listeleriyle girilecek. Bu formülde, partilerin illerdeki durumlarına bakılarak liste çıkarma önceliği, o ildeki avantajlı partiye verilecek. DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partilerinin adayları, CHP ve İYİ Parti’nin çıkaracağı listelere eklenecek. Diğer bir seçenekte, Cumhur İttifakı’nda yer alan AKP, MHP ve BBP’nin ayrı listelerle seçime gitmesi durumunda ilk altı formül üzerinden en yüksek faydanın sağlanacağı seçenek değerlendirilecek.

Yine AKP, MHP ve BBP, Cumhur İttifakı çatısı altında tek listeyle seçime girerse yine ilk altı formül masaya yatırılarak en fazla milletvekilini elde etme imkânı sunan seçeneğe odaklanılacak.

Haber Merkezi