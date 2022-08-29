6’lı masadan suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşlardan gelen soruları sosyal medya hesabından cevapladı.

Sermaye Piyasa Kurulu’nun önceki Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun rüşvet aldığı iddiası ve savcıların şirket yolsuzluklarıyla savcıların neden ilgilenmediği sorusu üzerine Akşener, “Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Gene de bir hareket olacağını düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak” cevabını verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Instagram hesabı üzerinden yurttaşlardan gelen soruları cevapladı.

Türkiye’de hukukun üstünlüğü yok

Akşener, “Sedat Peker’in açıkladığı şeylere niye hiçbir savcı bakmıyor?” şeklindeki bir soruya, “Çünkü Türkiye’de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eli ile, hukuk eli ile sorulacak. Kimse merak etmesin.

Ankara - anka