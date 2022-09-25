PROF. DR. TANJU TOSUN: TÜRKİYE’NİN BU DAR KORİDORDAN ÇIKMASI İÇİN MASANIN ALTERNATİFİ YOK, DEVRİLMESİ İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK.

Toplum, alternatifi buldu

“Kamuoyu araştırmalarına yansıyan bulgular seçmenin net bir şekilde alternatif aradığını ve bu alternatifi en azından 5-6 partiye birden verdiğini görüyoruz. Aritmetik toplamları itibariyle bakıldığında alternatif var.”

İkinci tura kalmamalı

“35-65, 40-60 gibi bir Cumhur-Millet İttifakı dengesi var. O nedenle cumhurbaşkanı adayının kim olduğu önemli değil. İkinci tura kalmayacak bir formül hayata geçirilmeli.”

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6’lı masanın alternatifi yok

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, “(6’lı Masa’da) En önemli mesele burada adaylık meselesi. Ama buraya kadar taşıdıktan sonra ben masanın devrilme ihtimalini çok düşük olarak düşünürüm. Bence Altılı Masa’nın alternatifi yoktur, Türkiye’nin bu dar koridordan çıkması için.” dedi.

Prof. Dr. Tosun, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’ya ilişkin tartışmalar, seçim sonucuna olası etkilerine ilişkin BBC Türkçe’ye konuştu. Prof. Dr. Tosun, “İktidar kanadı, Altılı Masa’yı ‘5 benzemez’ diye eleştiriyor. Erdoğan, ‘alternatifimiz yok’ diyerek seçimi kazanma riski olmadığını söyledi. Dünya örneklerine de bakıldığında, böyle farklı ideoloji, hayata bakış farkı olan bir masa oluşumunun başarı şansı nedir, topluma güven verebiliyor mu?” şeklindeki bir soruya özetle şöyle cevap verdi: “Bugün gelinen nokta itibariyle bakıldığında kamuoyu araştırmalarına yansıyan bulgular seçmenin net bir şekilde alternatif arayışında olduğunu ve bu alternatifi en azından 5-6 partiye birden verdiğini görüyoruz. Yani aritmetik toplamları itibariyle bakıldığında, alternatif var. Zaten rekabetçi demokratik sistemlerde siyasetin meşruiyeti alternatiflerin çokluğuna bağlıdır. Fakat burada temel mesele, sadece seçim ittifakı olarak mı bakıyor partiler? Seçim ittifakı yeterli değil, mutlaka ve mutlaka siyasal ittifaka evrilmesi gerekiyor.

Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi topyekûn sistem değişikliği iddiasında bulunuyorsanız ve uzun süreden beri Türkiye’nin daha iyi yönetilmesine yönelik politikalar üzerinde çalışıyorsanız ve bu konuda şimdiye dek “bu politikalarda uzlaşamıyoruz” diye bir ses yükselmiyorsa, bence birbirine benzemeyen bu partilerin en azından Türkiye’nin temel sorunlarını çözme konusunda asgari düzeyde uzlaştıkları ve bu uzlaşmayla siyasal ittifaka evrileceğini düşünüyorum. Aksini düşünmek bugüne kadar, bu masanın dağılmasını gerektiriyordu. Masa dağılırsa, 5-6 benzemezin ideolojik farklılıklarından değil, maalesef en yumuşak karnı olan adaylık konusunda bir sarsıntı yaşanabilir.

Geriye dönüş yok

6’lı Masa’da demokratikleşme konusunda en ufak bir problem olmadığının altını çizen Prof. Dr. Tosun, “Din, inanç özgürlüğü konusunda GPS (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem) raporuna yansıyan, elde edilen kazanımlardan hiçbir şekilde geri dönüş olmayacağını taahhüt altına aldılar. Dolayısıyla yola çıkış anlamında ideolojik olarak birbirine benzemeyenler, bir araya geldiler ve benzemeyen noktalardan çok, benzeyen noktalar şu anda masada. Böyle bir izlenim yaratıyor. En önemli mesele burada adaylık meselesi. Ama buraya kadar taşıdıktan sonra ben masanın devrilme ihtimalini çok düşük olarak düşünürüm. O yapılırsa zaten alaturka siyasetinin uzlaşmadan uzak, geçmişteki niteliğiyle ilişkilendiririm. Asıl bence Altılı Masa’nın alternatifi yoktur, Türkiye’nin bu dar koridordan çıkması için.” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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Masayı çatırdatamazlar



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da 6’lı Masa ile alakalı olarak konuştu. Uysal, “6’lı masa çatırdıyor mu?” şeklindeki bir soruya, “Bir latife ile başlayayım o zaman bende. Hani tilkinin 40 hesabı vardır derler, 40’ı da kümes üzerine. İktidar ve Cumhur ittifakının da tek bir hedefi var; bir araya gelinemez diye var sayımda bulundukları muhalefetin farklı referans ağlarından beslenmiş olmalarına rağmen, Türkiye’nin muhatap olduğu usulsüzlük, hukuksuzluk, yolsuzluk birçok şey sayabiliriz bunu temel alarak hukuk ve demokrasi alanında bir araya geldi, emin olsunlar bunu çatırdatamazlar” cevabını verdi.

Ankara - Fatih Karagöz