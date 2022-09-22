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23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

6’lı masanın gücü demokrasi ve adalete bağlılığı

22 Eylül 2022, Perşembe 21:09
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Altılı masanın en güçlü yanı, altı liderin demokrasiye ve adalete olan bağlılığı. Zayıf yanını ben görmüyorum. Altı lider de aynı kararlılıkla hareket ediyoruz. Altı liderin ciddi bir sorumlulukla hareket ettiğini biliyorum. Bizim arzumuz Türkiye’yi huzura kavuşturmak. Bir kişinin iradesine Türkiye teslim edilemez” dedi.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Altılı masanın en güçlü yanı, altı liderin demokrasiye ve adalete olan bağlılığı. Bu olmadığı taktirde bizim varlık nedenimiz tartışılabilir. Zayıf yanını ben görmüyorum. Altı lider de aynı kararlılıkla hareket ediyoruz. Partilerin kendi içinde tartışmalar olabilir, işin doğasında var. Siyasetçisiniz yani. Altı liderin ciddi bir sorumlulukla hareket ettiğini biliyorum, görüyorum. Konuşmalarımızla da teyit ediyoruz. İnşallah böyle gider. Bizim arzumuz Türkiye’yi bir şekliyle huzura kavuşturmak. Bir kişinin iradesine Türkiye teslim edilemez. Çok tehlikeli bir şey.

“‘Partilerin güçlü olduğu illerde çatı mı olacak’ sorusu üzerine) Konuşmadık. İşin doğasında o var. Ama tartışılmadı. Bir parti anket yapıp, biz daha öndeyiz, burada olsun diyebilir. Oturup konuşulur. Olay bir parti olayı olmaktan çıkmış. Olay bir Türkiye olayı. Dolayısıyla her siyasi liderinin bu sorumlulukla hareket ettiğini görüyorum. Türkiye’yi bu içinde bulunduğu girdaptan çıkaralım. Ondan sonra oturulur, demokratik yollardan tartışılır. Sonuçta altı parti birbirinin rakibi parti. Daha fazla oy almak isteyecektir.”

Elazığ - anka

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