"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

6’lı masanın sonraki buluşması 7 Ağustos’ta

13 Temmuz 2022, Çarşamba 17:00
Muhalefet partilerinin liderlerinin katılımıyla oluşturulan altılı masa, son toplantısını 7 Ağustos’ta Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Final toplantısında, daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek.

Sözcü’nün haberine göre, zirvede “ekonomik krize karşı çözüm önerileri” konusunda somut çözüm yollarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Özellikle bazı kesimlerden gelen “Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor” eleştirilere karşı cevap verilecek. Liderlerin, 7 Ağustos’ta birinci turu tamamlanacak görüşmeleri belli periyotlarla sürdürmesi de bekleniyor. Özellikle genel başkan yardımcılarının yer aldığı komisyonların yürüttüğü çalışmaların nihai şekli için liderlerin zaman zaman bir araya geleceği belirtildi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 420
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    14.7.2022 07:16:22

    Ey MİLLETİN DEĞERLİ VEKİLLERİ ve VATANSEVERLERİ, dindar ve dine hürmetkar DEMOKRATLAR! BU İŞİN ŞAKASI YOK! GÜZEL ÜLKEMİZİN DURUMU hiç de iç açıcı değil. Aman acele edin, VATANDAŞLARIN daha fazla SABRI ve GÜCÜ kalmadı! Ne yapıp yapın acele edip ÜMİT ve UMUT verebilecek ve de SES GETıRECEK bir şeyler yapın da, VATANDAŞLAR rahat ve DERİİİN bi NEFES alsın, Daha büyük FELAKETLERE DÜŞMEDEN! Allah c.c yar ve yardımcımız olsun inşaallah.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

BMGK: Libya'ya yaptırımlar Kasım 2023'e kadar devam edecek

Lufthansa 2 bin uçuşu iptal etti

İtalya'da yeni siyasi kriz: "Ülke, uçurumun eşiğinde''

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete vefat etti

Suudi Arabistan umre sezonunun başladığını açıkladı

Ukrayna'dan Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı

Datça'daki yangın devam ediyor

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı terör raporunda PKK terörünü anlattı

İngiltere'de yeni başbakanlık yolunda Rishi Sunak önde

CENTCOM: DEAŞ'ın üst düzey elebaşlarından Mahnal al-Agal öldü

Çeşme'de soğutma çalışmaları devam ediyor

AKP ilk seçimde gider

Evlat nöbetinde 1045. gün: Diyarbakır annelerinden çocuklarına bir çağrı daha

Biden: Siyonist olman için Yahudi olmana gerek yok

Mesut Özil, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı

Datça'da son durum?

Covid-19’da sert dalga başladı

“Her şey Erdoğan için” noktasına geldik

Konut fiyatlarında da Avrupa şampiyonuyuz

Açlık sınırı 12 bin liradan az değil

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“YAŞ ihraçları yargıya açılsın” derken, geldiğimiz yer...
Genel

AKP ilk seçimde gider
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz izdüşümleri
Ahmet BATTAL

Devlet, memuru ve siyaset
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Covid-19’da sert dalga başladı
Faruk ÇAKIR

İdareciler yanlış yolda
Süleyman KÖSMENE

Hak isminin ahirete delil olması
Orhan Ali YILMAZ

“Zü’l Cenâheyn” olabilmek...
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.