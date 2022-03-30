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30 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'6’lı masayı dağıtamazlar'

30 Mart 2022, Çarşamba
İkinci kez akşam yemeğinde buluşan 6 muhalefet partisi liderinin toplantısının ardından açıklama yapan bir parti yöneticisi, iktidarın 6’lı masayı dağıtma amacıyla “Seçim Yasası” teklifini getirdiğini, ancak tam tersi bir sonuç doğuracağına işaret etti:

6 parti liderinden ortak mesaj: Birlikteliğimizi bozdurmayız

“Liderler görüşmeden son derece keyifli ayrıldı, samimi bir havada görüşme yapıldı ve en önemlisi iktidara, “ne yaparsanız yapın, bu masayı dağıtamayacaksınız”, mesajı verildi. Bu girişimler karşısında muhalefet, bu olayı satranç gibi değerlendirip, adımlarını ona göre atacaktır. Bu teklif, safların daha da sıkılaşmasına yol açtı. Kulislere yansıyan bilgilere göre liderler, Seçim Yasası henüz Meclis’ten geçmediği ve nasıl geçeceği bilinmediği için, iktidarın bu hamlesine karşı atılabilecek adımların, yasanın çıkmasından sonraki toplantılarda ele alınabileceği değerlendirmesi yaptı. BBC Türkçe’nin haberine göre, erken seçim olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiği, bu nedenle de Seçim Yasası değişikliğinin hiç uygulanmayabileceği de güçlü olasılık olarak değerlendirildi.

Sonraki buluşma Nisan sonu DP’de

28 Şubat’ta güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini imzalayan 6 muhalefet partisi genel başkanı bir kez daha Deva Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda kesin bir tarih belirlenmemekle birlikte 6 muhalefet partisinin Nisan ayının son haftasında, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde buluşması kararlaştırıldı. Liderler daha sonra sırasıyla Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin ev sahipliğinde buluşacak.

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    30.3.2022 13:15:25

    Eğer acele olarak Ülkenin aciliyet kesbetmiş olan bu meşum ve korkunç meselesini çözmek için ayak diremeye devam eder ve gerekeni yapmazsanız,TÜRKİYE ve  DÜNYA Siyasi TARİHİ ( Vatandaşlar) sizleri asla affetmiyecektir! Tarih sayfalarına KARA bir LEKE olarak kaydedileceksiniz! Şu an daha bu tehlikeden kurtulma imkanınız var! Eğer gereğeni yaparsanız.? Mesela: Hükümet istifa edebilir. Veya Milletin vekilleri DOĞRU SAFDA yerini alabilirler! Veya Mecliste GEN SORU ÖNERGESİ oylanabilir,hür irade ve Gizli bir OYLAMA şartıyla!..   Bizden söylemesi...Haydi kolay gelsin! Arife Tarif...!

  • S.topuz

    30.3.2022 13:14:43

    Eveeet. Durum gerçekten içler acısı ve çok çok ciddi bir ülke ve vatandaş problemleriyle karşı karşıyayız. Ey Milli ve Maniviyattan nutuk atan günübirlik siyasiler, haydi şimdi gösterin milliliğinizi ve naneviyatınızı da, ilan edin Kamuoyuna ,biz bu işi beceremedik ve daha da çıkmaza soktuk. Buyrun sandığa. Kim becerebilirse nöbeti devralsın,bizden bu kadar. Hakkınızı helal edin deyiverin! Kilıçdaroğlu kadarda mı cesaretiniz yok vatandaşlarla HELALLEŞME ye? Haydi görelim sizin miliyetçiliğinizi ve VATAN severliğinizi,ve de dindarlığınızı! Yoksa her geçen gün Biricik Ülkemiz için telafisi çok zor maddi ve manevi zararlar demektir.

Risale-i Nur Külliyatı

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