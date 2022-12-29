6’lı Masayı kimse dağıtamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar yazarı Elif Çakır’a konuştu. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen akşam yaptığı ikili görüşme sonrası, “Altılı Masa asla dağılmayacak, masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez.

Ne ben ne de başkası ülkenin geleceğinin konuşulduğu o masadan, hiçbirimiz kalkmayız” dedi. “Saraçhane” meselesi ile ilgili Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Mesele İmamoğlu meselesi değil, iktidar bir cinayet işliyor, İstanbul’a kayyum atayabilmek için adım adım ilerliyor, İstanbul’da başarı sağladığında bu hukuksuzluk başka şehirlere de sıçrayacak. Bir düşünün bakalım yerel mahkemenin ardından bir de terör soruşturması başlatıldı, niye? Bu hukuksuzluğu anlatmamız gerekirken biz neyi tartışmaya başladık? Neyi gündem yaptık? Akşener rol mu çaldı, siyasi nezaketsizlik mi yaptı? Akıl alır gibi değil, şaşkınlık içindeyim ve çok üzgünüm.”