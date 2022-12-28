6 Nisan’a kadar olursa seçime evet

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kübra Par’ın Habertürk’te Açık ve Net programında gazeteciler Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ve Faruk Aksoy’un sorularını cevapladı.

Davutoğlu, “6’lı masada erken seçimi konuştuk. 6 Nisan’a kadar evet deriz, sonrasını kabul etmeyiz” dedi. “Altılı Masa’da kriz” iddialarını değerlendiren Davutoğlu, “Bir uzlaşmazlık da çıkabilir ama çözeriz. Bu masa 1 yıl içinde 200 yıllık modernleşme tarihinde gerçekleşmemiş bir şeyi yaptı. Türkiye üçlü koalisyonlar, milliyetçi cepheler de gördü. Hangi işbirliği seçim öncesinde 84 maddelik anayasa reformunu masanın üstüne koydu” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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