77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz

Yeneroğlu, TBMM’da kabul edilen 7. yargı paketini değerlendirirken, iktidara “7 değil, 77 yargı paketi de getirseniz, hukuk devletini reddeden bu tutumunuzla hiçbir soruna çözüm üretemezsiniz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, TBMM’da kabul edilen 7. yargı paketini değerlendirdi. Yaptığı açıklamada, “Yargı Paketi, kronikleşmiş hiçbir soruna çözüm üretmediği gibi yargının iktidar tarafından esir alınışını perdelemekten dahi aciz bir çabadır” diyen Yeneroğlu, “Türkiye her geçen gün gittikçe artan şekilde hukuk devletinin en asgari şartlarının dahi sağlanmadığı, kuvvetler ayrılığının ve yargı bağımsızlığının görmezden gelindiği zorba bir anlayışla yönetilmektedir. Temel hakların yok sayıldığı, hukukun araçsallaştırıldığı, işkence ve kötü muamelenin ciddi biçimde yaygınlaştığı karanlık bir dönemden geçmekteyiz. Sayısız masum insan sırf iktidar böyle istiyor diye hukuka aykırı bir şekilde cezaevlerinde tutulmakta, düşman hukukuna maruz bırakılmaktadır” diye konuştu.

Açılan derin yaralara çare değil

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını ve görevini yerine getirmeye çalışan üyelerinin devamlı tehdit edilerek Anayasa Mahkemesinin hizaya getirilmeye çalışıldığını ileri süren Yeneroğlu, “Böyle bir ortamda, bu yargı paketi ile iktidar sadece göz boyamaya ve pansuman tedbirlerle günü geçiştirmeye çalışmaktadır” dedi. “Hukuk devletini reddeden bir iktidardan bu sorunlara deva olmasını beklemek zaten abesle iştigaldir. İktidarın Demokles’in kılıcını hâkim ve savcıların tepesinde tuttuğu bir ortamda 7 yargı paketi değil, 77 yargı paketi de hazırlasa hepsi işlevsiz ve yetersiz kalacaktır. Hukuk devletini reddeden tutumunuzla hiçbir soruna çözüm üretemezsiniz” diyen Yeneroğlu, “Hukuk devletinin asgari gereklerinin yerine getirilmediği, kuvvetler ayrılığının tesis edilmediği ve temel hakların yok sayıldığı bir ortamda, bu yargı paketi de hiçbir işe yaramayacaktır. Hukuksuzluğu sıradanlaştıran bu iktidarın hukuk sisteminde açtığı derin yaralara çare olamayacağı açıktır” dedi.