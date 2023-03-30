"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz

30 Mart 2023, Perşembe
Yeneroğlu, TBMM’da kabul edilen 7. yargı paketini değerlendirirken, iktidara “7 değil, 77 yargı paketi de getirseniz, hukuk devletini reddeden bu tutumunuzla hiçbir soruna çözüm üretemezsiniz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, TBMM’da kabul edilen 7. yargı paketini değerlendirdi. Yaptığı açıklamada, “Yargı Paketi, kronikleşmiş hiçbir soruna çözüm üretmediği gibi yargının iktidar tarafından esir alınışını perdelemekten dahi aciz bir çabadır” diyen Yeneroğlu, “Türkiye her geçen gün gittikçe artan şekilde hukuk devletinin en asgari şartlarının dahi sağlanmadığı, kuvvetler ayrılığının ve yargı bağımsızlığının görmezden gelindiği zorba bir anlayışla yönetilmektedir. Temel hakların yok sayıldığı, hukukun araçsallaştırıldığı, işkence ve kötü muamelenin ciddi biçimde yaygınlaştığı karanlık bir dönemden geçmekteyiz. Sayısız masum insan sırf iktidar böyle istiyor diye hukuka aykırı bir şekilde cezaevlerinde tutulmakta, düşman hukukuna maruz bırakılmaktadır” diye konuştu. 

Açılan derin yaralara çare değil

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını ve görevini yerine getirmeye çalışan üyelerinin devamlı tehdit edilerek Anayasa Mahkemesinin hizaya getirilmeye çalışıldığını ileri süren Yeneroğlu, “Böyle bir ortamda, bu yargı paketi ile iktidar sadece göz boyamaya ve pansuman tedbirlerle günü geçiştirmeye çalışmaktadır” dedi. “Hukuk devletini reddeden bir iktidardan bu sorunlara deva olmasını beklemek zaten abesle iştigaldir. İktidarın Demokles’in kılıcını hâkim ve savcıların tepesinde tuttuğu bir ortamda 7 yargı paketi değil, 77 yargı paketi de hazırlasa hepsi işlevsiz ve yetersiz kalacaktır. Hukuk devletini reddeden tutumunuzla hiçbir soruna çözüm üretemezsiniz” diyen Yeneroğlu, “Hukuk devletinin asgari gereklerinin yerine getirilmediği, kuvvetler ayrılığının tesis edilmediği ve temel hakların yok sayıldığı bir ortamda, bu yargı paketi de hiçbir işe yaramayacaktır. Hukuksuzluğu sıradanlaştıran bu iktidarın hukuk sisteminde açtığı derin yaralara çare olamayacağı açıktır” dedi. 

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tek adam düzeninde farklı fikir de, istişare de olmaz

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz

    Yusuf Kerim yasası geçti

    Manevi değerlerimize hiçbir güç zarar veremez

    Haksızlığa karşı susmamak gerekir

    İstifa etmeden aday olamazlar

    Ailesine namaz kıldırdı

    Kahramanmaraş - Göksun'da mahalle ikiye ayırdı

    'Nisan, mayıs aylarında taarruz planlanıyoruz'
    📷

    Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı - ''Hüzünlü bir ortam"

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4 büyüklüğünde deprem

    Sadece demokratik ülkeleri çağırdık

    Rize'de şiddetli fırtına etkili oldu

    Mescid-i Aksa'ya baskınlar Ramazan ayında da devam ediyor!

    Biden: İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim

    Netanyahu'dan Biden'a tepki: 'Dış baskılara göre karar vermeyiz'

    Almanya’nın başkenti Berlin’de de başörtülü öğretmenler okullarda çalışabilecek

    İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevine resmen başladı

    ABD'de TikTok ve Meta'ya dava açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Neden Millet İttifakı?
    Ahmet BATTAL

    Diyet isteyen AKP
    Genel

    Yusuf Kerim yasası geçti
    Ali Rıza AYDIN

    Çok dua edelim, çok
    Genel

    Manevi değerlerimize hiçbir güç zarar veremez
    Genel

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Rey-i vâhit”ten “rey-i cumhur”a geçiş dönemi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tek adam düzeninde farklı fikir de, istişare de olmaz
    Hüseyin Kıymık

    Köyün huzurunu bozan öğretmen

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.