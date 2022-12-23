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8 bin 500 lira hiçbir sorunu çözmeyecek

23 Aralık 2022, Cuma 17:00
YENİ AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRETİN, GIDA ENFLASYONUNUN SÜREKLİ ARTMASI YÜZÜNDEN HİÇBİR SORUNU ÇÖZEMEYECEĞİ BELİRTİLDİ.

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gıda enflasyonunun artarak devam ettiğini belirterek, açıklanan 8 bin 500 lira asgari ücretin hiçbir sorunu çözmeyeceğini öne sürdü.

Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, şunları kaydetti: “Tarımsal girdi fiyatları artıyor. Gıda enflasyonu artarak devam ediyor. Bu nedenle açıklanan 8 bin 500 lira asgari ücret hiçbir sorunu çözmeyecektir. Çünkü gıda fiyatlarındaki artış durmayacak. Her yapılan ücret artışının yeni zamlar oluşturacağını çok net bir şekilde görmek zorundayız. Toplumun yüzde 90’ı, AKP’nin uyguladığı para politikaları, ekonomi politikaları ve yanlış stratejiler yüzünden ne yazık ki yoksulluğa, yetersiz beslenmeye mahkum edilmiş; ülke buğdaya, arpaya, mısıra muhtaç bırakılmıştır.”

 

AA

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