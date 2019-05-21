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22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

80 milyon seni doyuruyor, sen bunun farkında mısın?

21 Mayıs 2019, Salı 20:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kulislere yansıyan, “Herkesin midesini doyurduk, ama neticede durum böyle. Karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor” sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Kimin parasıyla doyuruyorsun sen? Asıl o 80 milyon seni doyuruyor, sen bunun farkında mısın? Dönüp kendine bir baktın mı? Sevgili kibir abidesi! Yazlık sarayın var, sana o sarayı kim aldı. Uçan sarayın var, onu sana kim aldı. Bu 80 milyon fakir fukara aldı. Onlar senin karnını doyurdu. Senin rüyanda görmediğin maaşı veriyorlar sana. Uçak masrafını, mutfak masrafını karşılıyorlar. Bütün o korumaların parasını karşılıyorlar. Sen kalkmış kibrinle, sizin karnınızı doyuruyorum diyorsun. Yüzüne gözüne dursun be kardeşim. 80 milyon sana çalışıyor. Yüzüne gözüne dursun!” dedi.

Siz şehitlerin paralarına bile göz diktiniz 

“Mübarek bir aydayız. Güzelliklerin olması gereken bir aydayız. Kini öfkeyi tamamıyla yüreğimizden çıkardığımız bir aydayız. Bakınız bu ayda bile binlerce ailenin elektriği kesildi, suyu, doğalgazı kesildi. Saray’da oturanların bundan haberi var mı?” diyen Kılçdaroğlu şöyle devam etti; “O insanlar nasıl geçiniyorlar diye düşünüyorlar mı acaba? ‘Önceden bir tas çorbanın içine ekmek doğrayıp yediğim zaman doyuyordum, şimdi hiçbir şey bana aynı hazzı vermiyor. Çünkü yeryüzünde aç olanlar var’ HZ. Mevlana. Saray’da oturanlar bunu biliyorlar mı? Mevlana’yı da mı bilmiyorlar. Bu toprakların mayasında Hacı Bektaşi Veliler, Mevlana’lar var. Bütün bunların tamamı bir tarafa atılmış vaziyette. Kim sorumlu bundan? Bu ülkeyi yönetenler. ‘Dış güçler sorunlu?’ Fakirin fukaranın elektriği suyu kesilsin diyen dış güçler mi? Çocuklar yatağa aç giriyor, bunu yapan dış güçlermiş! 15 Temmuz’dan sonra pek çok kişi hayatını kaybetti. Onlar için vakıf kurulacaktı, kampanyalar açtılar, 300 trilyondan fazla para toplandı. Hani vakıf kurulacaktı? Soruyorlar, 13 Mayıs 2019’da sorulara cevap veriyorlar, henüz daha kurulmadı, kurulunca biz size haber vereceğiz diyorlar. Siz şehitlerin paralarına bile göz diktiniz ya.”

Etiketler: kılıçdaroğlu
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