DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa’da vatandaşa seslendi.

Babacan, “Biz, Millet İttifakı olarak konuşmayı, anlaşmayı, uzlaşmayı, çalışmamızın tam merkezine koyduk. Omuz omuza, ‘akıl akıldan üstündür’ diyerek en geniş istişareyi hedefliyoruz. Türkiye, tek bir kişinin deneme tahtasına dönen, hata üstüne hata yapılan ve bütün o hataların bedelinin tüm millete ödettirildiği bir ülke olsun istemiyoruz artık. Türkiye, kimsenin gelişigüzel deney yapacağı bir laboratuvar değil. Bu ülkenin insanları da kobay değil. 86 milyon, 1’den büyüktür. Türkiye, 1’den büyüktür” dedi. Bursa - Anka

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