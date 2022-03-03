AB için demokrasi şart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği’nin fasıl açmasını beklememek gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Biz eğer gerçekten AB’ye üye olmak istiyorsak ülkemizi demokratikleştirmek zorundayız” görüşünü dile getirdi. “İktidara namzet bir lider olarak NATO konusunda yaklaşımınız nedir?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “NATO ittifakının öngördüğü kurallar içinde çalışmak zorundayız. Kurallar içinde ordumuzu hazırlamak zorundayız. Kurallar içinde güçlenmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. NATO’ya karşı çıkmanın bir mantığı yok zaten. Gelişen dünyada siz kendi ülkenizin güvenliğini sağlamak istiyorsanız, demokrasiden yana tavır alan ülkelerle beraber ortak hareket etmek zorundasınız” dedi. AA

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