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6 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

AB standartlarını Türkiye’de uygulamaya koyacağız

05 Kasım 2022, Cumartesi 21:39
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Türkiye’de iktidarımızda, Allah nasip ederse, Millet İttifakı iktidar olduğunda, hukukun üstünlüğünü, can ve mal güvenliğini, yönetimde adalet ve istikrarı, liyakati sağlayacağız. Bunların olmadığı bir yere zaten sermaye gelmez, yatırım fonları da gelmez. Biz bu güvenceyi veriyoruz zaten. Biz AB’nin öngördüğü demokratik standartları yeni bir fasıl açmadan Türkiye’de uygulamaya koyacağız. Biz bu konuda adalet, hukukun üstünlüğü, can ve mal güvenliği konusunda kararlıyız ve 6 lider de zaten aynı kararlılığı yayınladıkları bütün bildirilerde özel olarak vurguladılar.” Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını istediklerini ve AB’nin öngördüğü demokratik adımları zaten atmak istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hiçbir faslı açmalarını bile beklemeden, Türkiye 3. sınıf bir demokrasiyi değil, 1. sınıf bir demokrasiyi hak ediyor” görüşünü paylaştı. 

Ekonomi çıkmaz bir sokakta

Kılıçdaroğlu, “Türkiye gerçek anlamda ekonomide önünü göremeyen ve bir çıkmaz sokakta. Türkiye’yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım.” ifadelerini kullandı. Bunun beylik laflarla değil, kararlılıkla ve belli adımlarla yapılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye eğer teknoloji devrimini kaçırırsa, yine katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı haline dönüşür. Türkiye’nin bir pazar değil üreten bir güç olmasını istiyoruz.” dedi.  Türkiye’yi ileriye taşımak, katma değeri yüksek ürün üreten bir ülke haline getirmek istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, “Bunları yaparken temiz parayla yapmak istiyoruz. Bu fon kuruluşları, uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilen, güven duyulan ve bunlar da yatırım yaptıkları zaman yine güvenle gelip yatırım yapabilecekleri iklimi arayan kuruluşlar” diye konuştu.

AA

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