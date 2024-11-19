ABB'nin skandal konser harcamalarına ilişkin tartışma büyüyor

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “CHP’li belediyeler konsere harcadığı paraları getirsin, verelim.” sözlerine cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Eğitimde fırsat eşitliğini savunan uygulamalarımız ve projelerimiz ile tüm dünyaya örnek oluyoruz. Bir kaçını sıralayalım da belki siz de örnek almak istersiniz” dedi.

ABB'nin skandal konser harcamaları hakkında soruşturma izni talebi Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş yaptıklarını şöyle sıraladı: “Okulların önünde öğrencilerimize çorba dağıtmak istiyoruz, bazı okullar izin vermiyor! Okullarda hijyen sorunu var temizlemek istiyoruz; yaptırmıyorsunuz Cumhuriyetimizin en büyük fazileti olan fırsat eşitliğini oluşturamamışsınız, fırsat eşitliği adına sosyal destek alan ailelere destek oluyoruz. Bari gölge etmeyin, engel olmayın, karalamayın.” Ankara - Adnan Solmaz

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