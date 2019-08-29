'ABD rejim yıkmak istiyor'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, "ABD'nin İran'a yönelik politikası, baskıyı olduğunca artırmaktır. Hedefleri rejimi yıkmaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a baskıyı artırarak "rejimi yıkma" amacında olduğunu söyledi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen "Devrim Sürecinde Dış İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı" konferansında konuşan Arakçi, "ABD'nin İran'a yönelik politikası, baskıyı olduğunca artırmaktır. Hedefleri rejimi yıkmaktır." dedi. Washington yönetiminin İran'la mücadele için asıl olarak ekonomik araçları kullandığına işaret eden Arakçi, rejimi devirmeyi hedefleyen ABD'nin nükleer anlaşma sonrasında ekonomik baskı aracını kaybettiğini görünce söz konusu anlaşmadan çıktığını dile getirdi. AA

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