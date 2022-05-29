Aç insana ‘Aç değilsin’ deyip hakaret ediyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Başakşehir İlçe Kongresi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Vicdansızlık yapmayın, bu ülkede aç falan yok” sözlerine tepki göstererek “Dinlerken kulaklarıma inanamadım, tekrar dinledim. Aç kaldık diyenlere ‘Vicdansızlık yapma, dürüst ol’ diyor. Aç yatan insana ‘Sen aç değilsin’ diyor. Üstüne de hakaret ediyor. Yahu arkadaş, sen gel de şu üniversite yurtlarında bir kap çorbayla öğün geçiştirmeye çalışan öğrenci kardeşlerimize açlığı bir sor bakalım. Beştepe’den ahkam kesmek kolay. İşsiz kalan, borcu borçla kapatmaya çalışan vatandaşlarımıza açlığı bir sor (...) Eğer ‘Ekonomik kriz berbat, dolar 16 lirayı geçmiş, milletin dikkatini başka bir yere çekeyim. Ekonomik krizin üstünü daha büyük bir krizle örteyim’ diyorsanız, bunun vebalinden kurtulamazsınız” dedi. İstanbul - Anka

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