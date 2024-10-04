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4 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Acizliğin itirafı

04 Ekim 2024, Cuma 12:02
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in yeni yasama yılının açılışında kullandığı “İsrail’in sonraki hedefi vatan topraklarımızdır” sözlerine tepki göstererek, “Bu sözler 22 yıllık iktidarının sonunda Türkiye’yi getirdikleri sefaletin, acizliğin marifet diye yurtiçi ve uluslararası kamuoyu önünde itirafıdır” dedi.

Sedat Serdar - İstanbul

“Katil İsrail’in bölgede önünü bölgenin akılsız liderleri, ülkeleri açtı; birisi de BOP Eşbaşkanı Erdoğan’dır!” diyen Uysal, “BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)’un ne olduğunu bilemeyecek bir idraksizlikle kendi iktidarını güya sürdürmek için bu postlara büründü! BOP’un, ‘Genişlemiş İsrail’ in güvenliği merkezli bir bölgesel siyasi kadastro olduğunu bilmeyen sefiller şimdi de akıllarınca milleti korkutarak ‘beka sendromu’nun yeni sürümüyle güç toparlayacaklar. Bugüne dek Erdoğan iktidarı hata ve yanlışlarının önüne bir ‘dış mihrak’ ya da ‘lobi’ koyup, ülkenin ödediği maliyetlerin sorumluluğunu başka odaklara yıkmış, yaşanan sıkıntılara karşı muhalefeti sınırlamak adına ‘bekâ’ retoriğini kullanmıştı” dedi.

 

İktidar yaptıklarına kılıf arıyor

İktidarın yaşananların bir ‘saldırı’ olduğunu, şu halde kendilerine destek olmayanların ‘Vatan haini’ olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Gültekin Uysal, “Medya üzerindeki tahakkümü ve iletişim kabiliyetleri ile de toplumsal muhalefetin sesi görece kısıldı. Şimdi ülke öyle büyük bir buhran yaşıyor ki, toparlamak mümkün değil. Sadece KKM’nin önümüzdeki yıllara yayılan maliyeti bile karşılanacak halde değil. Ve daha nice hata, telafisi zor bir yanlışlar silsilesi... İlk kez, bir ülkenin vatan topraklarımıza karşı ‘işgal’ emelinden bahsedecek kadar çaresiz kaldı!” değerlendirmesinde bulundu. Kış ayı gelirken ve tabii olarak artacak fiyatlarla vatandaşın isyan etmesinin muhtemel olduğunu da söyleyen DP Lideri Uysal, “Evvela akaryakıt zamları, hane giderlerine dahil olacak ısınma maliyetleri, kış ayı ile birlikte artan mutfak masrafları iktidar için ‘yeni bir numarayı’ gerekli kılıyor” dedi.

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Zayıflığınız düşmanları cesaretlendiriyor

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Uzun, “Bir Cumhurbaşkanı, ciddi bir devlet adamı; “İsrail’in gözünü dikeceği yer vatan topraklarımızdır, Lübnan’dan sonra sıra bize geliyor” demez, di-ye-mez. Parlamentoda hiç diyemez. Tedbir alır, strateji geliştirir ama bu lafı edemez. Zayıflığınız düşmanları cesaretlendiriyor” dedi.

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  • vasfi akçetin

    4.10.2024 12:22:09

    Bu genel başkanla demokrat parti bir milim ileri gidemez.Oysa bu genç adam;bilgili,donanımlı...Ancak geldiği günden bu yana partinin ırapta mahalli yok.Bırak be sevgili kardeşim.Bu demokratlarda başını kaldırsın yahu...

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