CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van’da evlerinin elektriği kesik olan bir aileyi ziyareti sırasında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bu memlekette açlık yok diyenler gelip görsünler. Sarayda açlık yok, bunu biliyorum. Sarayda herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Sen Türkiye’nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur bakayım. Bu evlere bir gir, bu insanlarla bir konuş bakayım. Çocukları kucağına al bakayım. Çocukların derdi nedir, bir dinle bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun. Bu ağır geliyor ve içine sindiremiyor. Her türlü hakareti yapıyor. Ne yaparsa yapsın, Türkiye’nin gerçeği bu. Bu gerçeği bütün dünyanın ve Türkiye’nin görmesini, bilmesini istiyorum” diye konuştu.