Adalet açığı kapanmadan cari açık kapanmaz

Saadet Partisi’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi gerçekleştirildi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu burada yaptığı konuşmada “İnsanlar konuşmaktan, tweet atmaktan korkar hale geldiler. Yasaklarla mücadele edeceğini söyleyenler yasakçı zihniyetin bizzat baş aktörü oldular. Adalet düğmesi yanlış iliklenince ekonomide de diğer alanlarda da duvara toslamamak mümkün değildir. Adaletin açığını kapatmadan, cari açığını kapatmak mümkün olamaz” dedi. Haber Merkezi

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