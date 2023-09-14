Adalet açığı varsa eğitim açığı da vardır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla eğitim sisteminde yapılan değişikliklere değinen Karamollaoğlu, “Hemen şunu ifade edeyim ki; her ne yapacaksak eğitimle yapacağız. Her ne adım atacak olursak olalım önce eğitimle başlayacağız. Zira eğitim açığı, başka hiçbir şey ile ikame edilemez. Tabiri caizse, 2A ve 2E birbirlerinden bağımsız düşünülemez! Nedir bunlar? Ahlak ve Adalet, Eğitim ve Ekonomi! Ahlak açığının olduğu bir yerde adalet açığı kaçınılmazdır. Adalet açığının olduğu bir yerde de eğitim açığı mutlaka vardır. Ve tüm bunların sonucunda ekonomide açıklar, yani kötü ekonomi ise sürpriz bir sonuç olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi