Adalet Bakanı siyasette tam gaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bu AK dâvânın, milletin önünü kesemeyeceksiniz. AK Parti sarsılmaz, Recep Tayyip Erdoğan yıkılmaz, bu millet yıkılmaz. Türkiye’yi kimse yıkamaz, Türkiye’nin önüne geçemez.” dedi.

Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen AKP Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Gül, “Milletimiz bu partiyi kurmuştur. Bu tabelâyı indirmek isteyenler oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunu kesmek isteyenler oldu, ama unuttukları bir şey vardı. O hesapla, kasetle değil, milletle geldi, milletle yol yürüdü. Milletle yol yürüyen, milletiyle beraber siyaset yapan hiçbir harekete, lidere kimse çelme takamaz. Milletimiz Cumhurbaşkanı’mıza, Cumhurbaşkanı’mız da milletimize güvendi ve yoluna öyle devam ediyor. Bu partiyi kapatmak için kapatma dâvâlarıyla, 17-25’lerle, Gezilerle, Kobani olaylarıyla geldiler, yetmedi F-16’larla geldiler. Ne yaparsanız yapın, yedi düvel bir araya gelseniz önümüzü kesemeyeceksiniz, engelleyemeyeceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bu AK dâvânın, milletin önünü kesemeyeceksiniz. AK Parti sarsılmaz, Recep Tayyip Erdoğan yıkılmaz, bu millet yıkılmaz. Türkiye’yi kimse yıkamaz, Türkiye’nin önüne geçemez.” sözlerini de sarfetti. AA

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