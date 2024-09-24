Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uysal, “Hani beylik laflarla ‘güven endeksi’ açıklıyor, tüketicinin ekonomik ahvalini ölçüyoruz ya; boşuna! Güvenlik endeksi konuşmamız gereken zaman geldi de geçiyor” dedi. ‘Cezasızlık’ algısı, hissinin gün geçtikçe yayıldığını, yayıldıkça suçların arttığını söyleyen Uysal, “Soyguncusu, vurguncusu, suçlusu ‘ak’lanıp cezalandırılmadıkça hoyratlaşıyor, yenisini işliyor. Bugün gencecik bir polis memurumuz öldürüldü. Onlarca suç kaydı olan ve çocuklarımızın, sevdiklerinizin arasında elini kolunu sallayarak gezen bir cani tarafından. Çıkın sorun vatandaşa; vatandaş ‘nasıl olsa’ ile başlayan cümleler kuruyor artık” dedi. “Adalet bu iktidarın yalnızca adında kaldı. Esamesi bile okunmuyor” diyen Uysal, “Hani ‘yeni anayasa’ konuşuyoruz ya, önce ‘yeni ceza yasası’ konuşmamız gerek. Hem de en acil şekilde! Bir de değiştirilemez madde; “hiç bir iktidar seçim yatırımı olarak ‘af’ ilan edemez!” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

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