Adalet duygusu zayıflatıldı

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi Ertan Küçükay, Türkiye’de hukuk önünde eşitlik ilkesi zedelendiğini belirterek, “Adalet duygusu zayıflatılmış, yargıya ve Anayasal kurumlara güven en aza inmiştir. Sonuç olarak; Türkiye’nin doğru yolları tıkanmış, kapanmaya doğru gitmektedir” diye konuştu.

Halkın iradesinin seçimlerde kullandığı oyların istikameti ile sandıkta ortaya çıktığını, 2014 yılında Ankara Büyükşehir belediyesi, 2019 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde yaşanan hukuk dışı müdahalelerin bu iradeyi sakatladığını, vicdanları yaraladığını söyleyen Ertan Küçükay, “Bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri pek çok açıdan, daha sandığa gitmeden tartışmalı hale gelmiştir. Milletin hür iradesi aleyhine geliştiğinde, bunu manipülatif ve hukuk dışı yöntemlerle kendi lehine, çevirmeye alışkın bir iktidarla karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Recep Gören

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