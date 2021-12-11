CHP Antalya Milletvekili Cahit Arı, TBMM Genel Kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuştu.

Arı, bağımsız ve tarafsız bir yargının millet adına karar verilebileceğini belirterek “Yasama, yürütme, yargı erklerinin bugün neredeyse tek elden yürütüldüğü bir sistemle karşı karşıya bulunmaktayız. Bir siyasî parti genel başkanının mahkemeye yargıç atadığı bir yerde adalet olur mu veya bağımsız ve tarafsız adalet olabilir mi?” diye sordu. Türkiye’de yargıya güvenin kalmadığını savunan Arı, “Yargıdaki siyasi kimlikleri ayıklayın aksi halde adalet her geçen gün değer kaybediyor. Bu şartlarda tarafsız ve bağımsız yargının sadece ismi olur ama gerçeği olmaz” dedi.

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