Adalet için karar ver Türkiye

Seçim kampanyasına Manisa, Kütahya ve Uşak’ta devam eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gittiği il ve ilçelerde yaptığı konuşmalarında, “Bu topraklara adalet gelecek, demokrasi gelecek, bereket gelecek. 13 Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çiftçimiz de, esnafımız da, tüccarımız da üretecek, kazanacak” diye konuştu.

Uysal, “Memlekette adalet bitti, bereketi gitti! Bakın, bu ülkede tek bir gencimiz dahi ‘anamın babamın dişinden tırnağından arttırdığı ile okudum, emek verdim, alın teri döktüm. Kamunun sınavlarında başarılı oldum. Benim hakkımı ne şah ne padişah ne de ‘Reis’ yiyebilir” diyorsa ve hakkını alıyorsa o gün bu ülkede adalet işliyor demektir. 28 Mayıs’ta adalet için de karar ver Türkiye” dedi. İstanbul - Recep Bozdağ

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