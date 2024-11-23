Adalet mülkü perişan

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

Altıntaş, “Dilimize yerleşmiş olan bir kaide vardır, ‘Adalet mülkün temelidir’ derler. Ancak bugünkü uygulamalara bakıldığında, ülkemizde adalet mülkün temeli olmaktan çıkıp iktidarın temeli hâline getirilmiştir” dedi.

Altıntaş, “Dolayısıyla mülkümüz perişan, hukukumuz da yerlerde sürünmektedir. Mevcut Anayasa’mızda devletimizin yönetim şekli kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olarak yargı, yürütme ve yasama erklerinden ibarettir ancak yönetim şeklinde yapılan Anayasa değişikliğinden sonra yargı siyasetin baskısı altına alınmış, yasama etkisizleştirilmiş, devletin bütün fonksiyonları yürütmenin üstüne yüklenmiştir. Yürütme, bu hâliyle devlet işlerini deruhte etmekte sıkıntıya düşmekte, düştükçe de antidemokratik kanunlarla vatandaşın hak ve hukukunu sınırlayarak bir darboğaz içerisinde ülkeyi ve vatandaşı sıkarak idare etmeye çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

Kanunların açık hükümlerini çiğneyemezsiniz

Mevcut belediyelere kayyım atanması hususu da bununla alakalı meselelerden birisi olduğunu dile getiren Altıntaş, “Elbette ki ülkede hiç kimse yargılanamaz ve dokunulamaz değildir, makam ve mevkisi ne olursa olsun ancak herhangi bir davanın sonucunda suçluluğu ispat edildikten sonra görevden alınanın yerine belediye meclisleri tarafından belediye başkan vekili seçilmesi kanunun açık hükmüdür. Dolayısıyla kanunların açık hükümlerini çiğneyerek keyfinize göre kayyum atamalarıyla devleti idare etmeye kalkarsanız aynı uygulamaları diğer hak ve hukukun uygulanmasında da kişi hak ve özgürlüklerinde de kullanır, ülkeyi temelli yaşanamaz hâle getirirsiniz” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA