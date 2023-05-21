Adalet Partisi, 2. turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, 28 Mayıs’ta yapılacak 2. tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Öz, “Sizlere istikamet belirlemek kimsenin haddi değildir. İlkeli bir siyaset yaptık ve bizlere destek verdiniz.Sizlere minnettarım. Bu destek %5’le sınırlı kaldı ve maalesef ki amacımıza ulaşamadık. Lakin hep birlikte ortaya milli bir irade koyduk” dedi. Öte yandan Zafer Partisi ve Sinan Oğan’nın cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için kararını bugün açıklamısı bekleniyor. Haber Merkezi

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