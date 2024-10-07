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7 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Adalet sistemi perişan halde

07 Ekim 2024, Pazartesi 12:24
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Merkez’de Ekim Ayı Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, "İstanbul'da bir vahşi bir olay yaşandı, büyük bir şiddet olayı. İki genç kızımıza yönelik bir saldırı. Onun öncesinde İstanbul’da 27 yaşındaki gencecik bir kadın polisimizi şehit eden zanlının, 26 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı ve bugüne kadar hiç tutuklanıp cezaevine girmediği ortaya çıktı. 26 tane suç kaydınız ve bunların hiçbirinden tutuklanıp cezaevine girmiyorsunuz. Burada ceza ve infaz sisteminin yeniden sorgulanması gerektiğini açık bir şekilde görüyoruz. Ceza ve infaz sistemi suçluyu yakalayıp kaydedip sonra da salıveren bir hâle dönüşmüş. 26 suç kaydı olan birisinin annesi bile diyor ki ‘Neden içeri almadınız evladımı, bunun suç işleyeceği belli’. Hayır, alınmış, kaydedilmiş ve tekrardan salıverilmiş. İki yılda bir yapılan infaz yasası değişiklikleri adalet, yargı ve infaz sistemini perişan hâle getirmiş durumda. Suçluyu yakalayınca kaydeden ve tekrar salıveren bir mekanizmaya dönüştürülmüş durumda. Suçluyu cezalandırmayan bir yargı ve infaz sistemi güvenlik güçlerinin görev şevkini de olumsuz etkiliyor" dedi.

Ankara - Anka

 

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