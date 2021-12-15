TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral söz aldı.

Oral iktidarın İslâm’ı siyasallaştırdığını ve inancı yanlışlarının örtüsü haline getirdiğini ileri sürdü. Oral, “Bu politikanın bir numaralı aktörü de maalesef Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş olmuştur. Ülkemizde adalet sistemi yerle bir olmuş, insanımız Twitter’da feryat ederek adalet arama noktasına gelmişken bir bakıyoruz, Yargıtay binasının açılışında Sayın Erbaş’ı duâ eder halde buluyoruz. Sayın Erbaş’ın elleri niyaz için mi açıldı, yoksa iktidarın adaletsizliklerini örtmek için mi açıldı, bunu bilemiyoruz.” eleştirisini yaptı. AA

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