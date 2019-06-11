Adalet yok muydu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Deniliyor ki ‘adalet reformu yapacağız, gerçek anlamda adaleti getireceğiz’. Bu, şu anlama da gelir: ‘Bu ülkede adalet yok, adaleti getirmeye çalışıyoruz.’ 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? 17 yıldır bu ülkenin dokularına adaletsizliği kim yaydı?” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ı kaybettiklerini hatırlattı. A Millî Futbol Takımı’nın da Fransa karşısında olağanüstü bir başarıya imza attığını dile getiren Kılıçdaroğlu, antrenöründen oyuncusuna kadar herkesi kutladığını, İzlanda’da, millî takımın karşılaştığı olayın da son derece üzücü olduğunu vurguladı. Hükümetin, Şubat ayından bu yana sözleşme görüşmelerini yapmak üzere Türk-İş’e randevu vermediğini aktaran Kılıçdaroğlu, “4 aydır niçin randevu vermiyorlar? Seçimler var. Seçimlerden sonra çok düşük rakamlar verecekler. Yaşanan enflasyonun faturasını işçiye çıkaracaklar.” iddiasında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aydır Türkiye’nin en büyük konfederasyonuna randevu verilmemesini bütün işçilerin düşünmesi gerektiğini dile getirerek, “O sendikanın da yerinde durmaması, beklememesi lâzım. 200 bin kişiden söz ediyorum.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.