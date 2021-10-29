Adalet yoksa devlet çöker

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’da kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Eğer bir siyasi parti ‘ben devletim’ diyorsa orada demokrasi yoktur. Çünkü siyasî partilere devleti yönetmek üzere halk 5 yıl süreyle yetki verir. ‘Gel devleti yönet, 5 yıl süre veriyorum’; seçimin nedeni de odur zaten. Vatandaş, isterse 5’inci yılın sonunda ‘seni beğenmedim’ deyip değiştirebilir. Ama gelip de ‘devletin bütün kurumlarını ben, hepsini bizim partili yapacağım’ derse devlet geriye gider. Niçin? Çünkü devlette liyakat denen bir kavram vardır. İşi ehline vereceksin. Bugün Türkiye’nin karşılaştığı en temel sorunlardan birisi budur. İşi ehline teslim etmezseniz devlette çürüme başlar. Çürümeden çıkarmanın yolu, işi ehline teslim etmektir. Liyakat aynı zamanda adalet demektir. Bir devlet adaletle yönetilir. Adaletin olmadığı bir devletin ayakta kalma şansı yoktur” dedi. Ankara/Muğla - Anka

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