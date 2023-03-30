Adalete de bahar gelecek

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca, “Millet İttifakı olarak memlekete de adalete de baharı getirmeye söz verdik” dedi.

Ahmet Terzi - ANKARA

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Av. Gülizar Biçer Karaca, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Adalet İstatistiklerini değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru dava sayısıın 2015 yılında 36.339 iken 2022 yılına gelindiğinde bu sayı 168.509 olduğunu söyleyen Karaca, “Bu; hak ihlallerinin yanısıra aynı zamanda vatandaşımızın hak arama bilincinin de arttığının, adaletsizliklere boyun eğmediğinin bir göstergesi değil de nedir?” diye sordu.

Gençlerin adalete güveni yok

Gençlerin adalete dair sarsılan güvenini yeniden tesis etmek için politika üretmek gerektiğini söyleyen Karaca “Türkiye’de istihdam gruplarının adalete olan güven oranlarında da Konda’nın raporuna göre özellikle öğrenciler sadece %20’si ‘adalete güveniyorum’ demiş ve gençlerimizin adalete güvenleri yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giden başvurulara baktığımızda da 2021 yılında değerlendirilmeyi bekleyen dosyaların %22’si Türkiye’den” dedi.

139 ülke arasında 117. sırada

Anayasa Mahkemesi’ne başvurulardaki artışa öncelikle hukukun üstünlüğü açısından bakmak gerektiğini belirten Gülizar Biçer Karaca, hukukun üstünlüğünü dünya genelinde ilerletmeyi amaçlayan uluslararası sivil toplum kuruluşu World Justice Project (WJP) 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi (Rule of Law Index) verilerini paylaşarak 2021’de 139 ülke arasında Türkiye’nin 117.sırada yer aldığını hatırlattı. Bu endekse göre Türkiye; Doğu Avrupa ve Orta Asya Kategorisi’nde Rusya’nın bir basamak altında yer alarak 0.42 puanla 14.sırada bulunuyor.

Yıldan yıla geriledi

Karaca açıklamasında şöyle dedi: “Türkiye’de adalete erişim ve hukukun üstünlüğü yıldan yıla geriledi ve AKP hükümetinin tek adam rejimine evrilmesiyle adaletin ‘a’sından dahi söz edemez hale geldik. Güvensizliğin derinleştiğini ama tüm dikta uygulamalarına, baskı ve zorlamalara rağmen adalete ilişkin hak arayışının da toplumsal talep olarak eskisine oranla arttığını gözlemliyoruz. Vatandaşımız başına gelen hukuksuzluklara ve adaletsizliklere sessiz kalmayarak direniyor ve adaletli bir ülkede yaşamak için Mayıs ayının 15’ini bekliyor. Millet İttifakı olarak memlekete de adalete de baharı getirmeye söz verdik. Bunun için yargı bağımsızlığının tesisinin sağlanmasında anayasal ve yasal düzenlemelerle beraber yapısal bir dönüşüm gerçekleştireceğiz.”