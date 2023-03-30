"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Adalete de bahar gelecek

30 Mart 2023, Perşembe 18:58
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca, “Millet İttifakı olarak memlekete de adalete de baharı getirmeye söz verdik” dedi.

Ahmet Terzi - ANKARA

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Av. Gülizar Biçer Karaca, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Adalet İstatistiklerini değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru dava sayısıın 2015 yılında 36.339 iken 2022 yılına gelindiğinde bu sayı 168.509 olduğunu söyleyen Karaca, “Bu; hak ihlallerinin yanısıra aynı zamanda vatandaşımızın hak arama bilincinin de arttığının, adaletsizliklere boyun eğmediğinin bir göstergesi değil de nedir?” diye sordu. 

Gençlerin adalete güveni yok

Gençlerin adalete dair sarsılan güvenini yeniden tesis etmek için politika üretmek gerektiğini söyleyen Karaca “Türkiye’de istihdam gruplarının adalete olan güven oranlarında da Konda’nın raporuna göre özellikle öğrenciler sadece %20’si ‘adalete güveniyorum’ demiş ve gençlerimizin adalete güvenleri yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giden başvurulara baktığımızda da 2021 yılında değerlendirilmeyi bekleyen dosyaların %22’si Türkiye’den” dedi.

139 ülke arasında 117. sırada

Anayasa Mahkemesi’ne başvurulardaki artışa öncelikle hukukun üstünlüğü açısından bakmak gerektiğini belirten Gülizar Biçer Karaca, hukukun üstünlüğünü dünya genelinde ilerletmeyi amaçlayan uluslararası sivil toplum kuruluşu World Justice Project (WJP) 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi (Rule of Law Index) verilerini paylaşarak 2021’de 139 ülke arasında Türkiye’nin 117.sırada yer aldığını hatırlattı. Bu endekse göre Türkiye; Doğu Avrupa ve Orta Asya Kategorisi’nde Rusya’nın bir basamak altında yer alarak 0.42 puanla 14.sırada bulunuyor. 

Yıldan yıla geriledi

Karaca açıklamasında şöyle dedi: “Türkiye’de adalete erişim ve hukukun üstünlüğü yıldan yıla geriledi ve AKP hükümetinin tek adam rejimine evrilmesiyle adaletin ‘a’sından dahi söz edemez hale geldik. Güvensizliğin derinleştiğini ama tüm dikta uygulamalarına, baskı ve zorlamalara rağmen adalete ilişkin hak arayışının da toplumsal talep olarak eskisine oranla arttığını gözlemliyoruz. Vatandaşımız başına gelen hukuksuzluklara ve adaletsizliklere sessiz kalmayarak direniyor ve adaletli bir ülkede yaşamak için Mayıs ayının 15’ini bekliyor. Millet İttifakı olarak memlekete de adalete de baharı getirmeye söz verdik. Bunun için yargı bağımsızlığının tesisinin sağlanmasında anayasal ve yasal düzenlemelerle beraber yapısal bir dönüşüm gerçekleştireceğiz.” 

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Raportörü Albanese'den dünyaya Filistin çağrısı

    Millet İttifakı’nda ortak liste hazırlığı

    Adalete de bahar gelecek

    Aile ve ahlâkı korumalıyız

    İstibdada karşı hürriyeti haykıracağız

    Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i bebek 5 kişi yaralandı

    Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    6 Şubat'tan bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı gözlemlendi

    Türkiye genelinde ilkbaharda beyaza rahmet sevinci

    Japonya Afet İdare Konseyi: Patlama durumunda yürüyerek kaçın
    📷

    Her gün 4 bin yabancı öğrenci Ezher Kurumu'nda iftar yapıyor

    ÖSYM: YKS, deprem bölgesinde 4 ilde yapılacak

    Erzincan'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

    İspanya'daki orman yangınında 4600 hektarlık alan kül oldu

    Tek adam düzeninde farklı fikir de, istişare de olmaz

    DP’den Erdoğan’ın adaylığına itiraz

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz

    Yusuf Kerim yasası geçti

    Manevi değerlerimize hiçbir güç zarar veremez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Neden Millet İttifakı?
    Genel

    Yusuf Kerim yasası geçti
    Ahmet BATTAL

    Diyet isteyen AKP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Dört saat kuralı
    Ali Rıza AYDIN

    Çok dua edelim, çok
    Süleyman KÖSMENE

    Oruçla ilgili özürler
    Risale-i Nur'dan

    İstibdat rey-i vâhiddir, zulmün temelidir
    Genel

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz
    Genel

    Kahramanmaraş günleri Yeni Asya’sız olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.