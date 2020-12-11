ANKARA MİLLETVEKİLİ BÜLENT KUŞOĞLU MECLİSTE KONUŞTU: ADALET VE EKONOMİDE SORUN NEDİR? SORUN, İKTİDARA GÜVEN DUYULMAMASIDIR.

Yerli de, yabancı da güvenmiyor

Kuşoğlu, Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan Adalet, Hazine ve Maliye, Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri üzerine yaptığı konuşmada, “Güven duymayan kim? Bir, kendi vatandaşımız, yatırımcımız. İki, yabancılar, yabancı yatırımcılar. Yargı güvencesi olmadıktan sonra ekonomik kalkınma mümkün değildir” dedi.

Siz olsanız yatırım yapar mısınız?

“1 milyar dolarınız olsa şu anda yatırım yapar mısınız bu ülkede? Belki yapmak istersiniz, ama kendinizi de garantiye almak istersiniz. Birisinin bir ihbarı nedeniyle malınıza mülkünüze el konabilir. Onun için 1 milyar doların yarısını belki yurt dışına götürürsünüz. Dünyada nüfusuna göre en fazla yurt dışına servet kaçırılan ülke Türkiye.”

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Adalete de, ekonomiye de güven yok

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, adalet ve ekonomiye vatandaşın da yatırımcıların da güveninin kalmadığını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Adalet, Hazine ve Maliye, Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri üzerinde yaptığı konuşmada, “Adalet ve ekonomide sorun nedir? Güvendir, güven duyulmamasıdır, iktidara güven duyulmamasıdır özellikle, sorun bu. Kim güven duymuyor, güven duymayan kim? Bir, kendi vatandaşımız, kendi yatırımcımız. İki, yabancılar, yabancı yatırımcılar, güven duymuyorlar” dedi. Adalet, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili reforma ihtiyaç olduğunu belirten Kuşoğlu, “Birçok kurum ve mevzuatta değişiklik yapılması lazım, sosyal güvenlikte, vergide, ihale mevzuatında, kamu mali yönetiminde, yargı alanında birçok konuyla ilgili, kurumla ilgili, mevzuatla ilgili reform yapılması lâzım, ama reform bu mudur? Onlardan önce yapılması gereken, reformla Türkiye’nin küresel seviyeye gelmesidir” dedi.

En fazla servet kaçırılan ülkeyiz

Kuşoğlu, “Çok ilginç bir araştırma var, Wealth Fund diye bir kurum tarafından yapılan bir araştırma. Buna göre, 2016 yılından 2019’a kadar, dört yıl içerisinde -bakın, dört yıl- Türkiye’den 1 milyon dolar ve üzeri meblağda 17.100 hesap yurt dışına çıkarılmış. 17.100 hesap 1 milyon dolar ve üzeri yani 1 milyon dolar en az, 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon dolar da olabilir, hesaplar yurt dışına çıkarılmış. Dört yıl boyunca -2020 dâhil değil- hep ilk sırada olan ülke Türkiye. Dünyada nüfusuna göre en fazla yurt dışına servet kaçırılan ülke Türkiye şu anda” diye konuştu.

Yargı bağımsız olmadan kalkınma olmaz

Ekonomi ile adalet iç içe konular olduğunu ifade eden Kuşoğlu, “Yargı güvencesi olmadıktan sonra ekonomik kalkınma mümkün değildir. Neden Londra mahkemeleri yetkili şehir hastaneleriyle ilgili bir dâvâ söz konusu olursa? Neden Londra mahkemeleri yetkili de Ankara mahkemeleri yetkili değil? Bu, bağımsız bir yargı olduğunu mu gösteriyor Türkiye’de? Tam tersine, yargının bağımsız olmadığını gösterdiği için bu yapılıyor. Bunları dikkate almak zorundayız” dedi.

AB’den uzaklaşıyoruz

“Avrupa Birliğinden uzaklaşıyoruz; NAFTA Kuzey Amerika’da kuruldu, RCEP Uzak Doğu’da kuruldu; biz dışarıda kaldık, biz Araf’tayız. Biz neredeyiz? Araf’tayız; idare etmiyoruz, Araf’ta kaldık” diyen Kuşoğlu, Türkiye’nin bu entegrasyonlar içerisinde de yeni dönemde yeni ticaret zihniyetiyle olması gerektiğini vurguladı. Kuşoğlu, “Bunları yapamazsak reform yapmanın hiçbir anlamı yok maalesef. Türkiye, NATO dâhil olmak üzere, birçok konuyla ilgili olarak maalesef Araf’ta” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA