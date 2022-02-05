Adalete güven kalmadı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve Davutoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Karamollaoğlu ve Davutoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Karamollaoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin kararıyla, Osman Kavala hakkında verilen kararın, tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) sevk edilmesi sürecinin başlamasına ilişkin soru üzerine Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslar arası mahkemeler konusundaki yaklaşımının 20 yıl öncesine göre değiştiğini belirtti. Türkiye’de adalete güvenin bütünüyle ortadan kalktığı iddiasında bulunan Karamollaoğlu, “Ben adalete güvenmiyorum, kusura bakmasınlar. Allah muhafaza etsin, herhangi bir şey benim veya yakınımın veya bir kardeşimizin başına gelir de giderse mahkemeye, oradan adil bir karar çıkacağına itimadım yok.” dedi. AA

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