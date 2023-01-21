Adaleti ayak altına alanlara ‘Artık yeter’ diyeceğiz

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Türkiye’nin seçim sath-ı mailine girdiğini, 14 Mayıs 2023 gününün insanların geleceğe umutla bakabildiği bir Türkiye’nin inşa edilmesine vesile olacağını belirtti.

“14 Mayıs 1950’de iktidarın değiştiğini belirten Karaduman, “Gelinen noktada ekonomide, hukukta her alanda yaşanan sorunlardan sonra eğer hükümet 14 Mayıs günü milletimizin yeter artık diyeceğini ifade ediyorsa bu, aslında hükümetin 14 Mayıs günü milletin kendilerine yeter artık diyeceğini açık bir şekilde kabul etmek ve malumun ilamından başka bir anlamı taşımamaktadır. Irak’ın ve Suriye’nin işgaline ortak olanlara, Arap Baharı safsatasıyla kuzey Afrika’nın işgaline ortak olanlara, ırkçı emperyalizmin jandarmalığına soyunanlara ‘yeter artık’ diyeceğiz. Adaleti ayaklar altına alanlara, hukuku rafa kaldıranlara, adaleti kişilere göre eğip bükenlere ‘yeter artık’ diyeceğiz. Sermaye sahiplerinin ve bankaların kazanması için insanımızın emeğinin ve alın terinin sömürülmesine razı olan ve bu düzeni 20 yıldır tatbik edenlere “yeter artık” diyeceğiz” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 190

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.