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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Adaleti mutlaka getireceğiz

02 Nisan 2023, Pazar 23:18
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisince Yenikapı’daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Geleneksel İstanbul İftarı”na katıldı.

Kılıçdaroğlu, bu topraklara adaleti getirmek zorunda olduklarını vurgulayarak “Bugün yaşadığımız problemlerin tamamı adaletsizlikten kaynaklanıyor. Adalet dediğiniz sadece mahkeme salonlarında tecelli etmiyor. Eğer kul hakkı yeniyorsa büyük adaletsizlik var demektir ve ona karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumamız gerekiyor.” diye konuştu. Adalet kavramının sıradan bir kavram olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bedeli ne olursa olsun Türkiye’ye mutlaka adaleti getireceklerini belirtti.

Ankara/İstanbul - Anka

Herkesi kucaklayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında şunları söyledi: “Biz bu dönemde insanlarımızı iteleyerek bizlerle rakip oldukları için onları incitecek ifadeleri kullanarak göreve başlamayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Elbette bir ülkede demokrasi varsa, insan hakları varsa inanıyoruz ki herkes kendi fikrini, düşüncesini, inancını terennüm etme hakkına da sahiptir ama bu, o insana rakiplerinin, muhataplarının sanki hasmıymış, düşmanıymış gibi davranmasını gerektirmez. İktidara geldiğimiz zaman bunu fiilen tatbik edeceğiz. Siyasi partiler birbirlerine düşman gruplar değiller.”

İstanbul - Anka

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