CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova’da esnaf ziyareti sırasında vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, “Demokrasinin ayak sesleri geliyor. Özgürlüğün ayak sesleri geliyor. Hakkın, hukukun ayak sesleri geliyor. Adaletin ayak sesleri geliyor. Birileri korkuyor, panik içinde. Sizi üzmesin onlar. Birlikte mücadele ederek haramilerin saltanatını yıkacağız” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova’da esnafı ziyaret etti, vatandaşları dinledi. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bizler bu ülkede yaşayan 85 milyonun hakkını hukukunu savunacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. Bu yol kutsal bir yoldur. Bu yol bağımsızlığımızın tescil edilmesi gereken bir yoldur. Diyeceksiniz ki, ‘Ne oldu da bağımsızlığımızla ilgili laf söylediniz?’

PANKART PROVOKASYONU

Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında, pankart provokasyonu gerçekleşti. CHP liderinin konuştuğu meydana bakan bir binanın penceresinden tam okunamayan ve üzerinde “...Belediyesi’nden çalınan milyon lira nerede?” yazılı pankart açıldı. Kılıçdaroğlu’nu dinleyen vatandaşlar, pankartın açılmasını yuhaladı. Kılıçdaroğlu ise “Hayır, hayır. Yuh çekmeye gerek yok arkadaşlar” dedi. Vatandaşlar, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atarken, bir vatandaş ise pankartı asanlara karşı “128 milyar nerede?” diye bağırdı.

Yalova - anka