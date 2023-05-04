Adaletin Ekrem’i, Selahattin’i olmaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman’da vatandaşlara seslendi.

İmamoğlu, “15 Mayıs’ta ülkeye demokrasi gelecek. Şehirlerimize demokrasi gelecek. Kayyumlar gidecek, halkın dediği olacak. Milletin seçtiği kişi, şehirleri yönetecek. Bağımsız yargının; hak, hukuk, adaletin ışığı herkesi eşitler. Adaletin Ekrem’i de olmaz, Selahattin’i de olmaz. Adalet herkese. Başkası düşünülemez. Yargısız infaz, hiçbir vatandaşa hak görülemez. Adil yargı istiyoruz. Siyasetin silahı gibi kullanılan yargı olmaz. Adil yargı, adaletli yargılanan bir ortam; ona kimse bir şey demez. Evrensel hukukun verdiği karar, kimsenin canını yakmaz” dedi. Batman - Anka

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