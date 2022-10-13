Adaletin yanında olmak vicdanî görev

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla Din görevlileri ile bir araya geldi.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Tıpkı Peygamber’imizin Medine’de farklı kesimleri bir araya toplayıp toplumsal bir sözleşme etrafında buluşturması gibi, Din görevlilerimizin bugünkü ağır sorumluluğu da toplumsal kutuplaşmaları, gerginlikleri sakinleştirmek ve toplumun her kesimini kucaklamaktır. Toplumsal meselelerde şu ya da bu kesimin değil, sadece hakikatin ve adaletin yanında olmak, vicdani ve ahlaki bir ödevdir. Bu ödevden kaçınmak, haksızlık karşısında susmak, bizi kendimizden ve inancımızdan uzaklaştırır” ifadelerini kullandı. İstanbul - Anka

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