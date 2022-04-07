Adaletiniz batsın

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi davasında durdurma kararı verilmesi, dosyanın, Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan’a devredilmesine tepki gösteren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Adaletin Batsın AKP! 3-5 Milyar dolar için Suudi Arabistan’a sattınız davayı! AKP’nin çürümüşlüğünün zirvesi! Tüm iddialarınızla sınandınız ve kaybettiniz” yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Uysal, “Yolsuzluk başta olmak üzere şahsi zafiyetleriniz Türkiye için kapalı kapılar ardında milli güvenlik açığına dönüşmüştü! Şimdi kapalı kapılar arkasında AKP, iktidarını 3-5 milyar dolar sıcak para akışı ile devam ettirmek için ülkenin itibarını satıyor!” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Fatih Karagöz

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